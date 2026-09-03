Минобороны РФ: ЗРК С-300В4 поразил 28 целей на Доброполье

Зенитный ракетный комплекс С-300В4 Центральной группы войск России успешно уничтожил 28 воздушных целей, включая четыре носителя, на добропольском направлении СВО.
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