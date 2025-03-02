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Мода и Шоу-бизнес

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Лепс ответил на вопрос о песнях про СВО

Лепс ответил на вопрос о песнях про СВО

Григорий Лепс пообщался с журналистами на российской национальной музыкальной премии «Виктория». Певцу задали вопрос на тему творчества: собирается ли он писать песни про специальную военную операцию? Как сообщает ТАСС, народный артист России заявил, что в его репертуаре нет песен на тему СВО и их написание в будущем не планируется.

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