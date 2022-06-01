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Путин предложил вернуть почетное звание «мать-героиня» и ввести выплату в миллион рублей

Путин предложил вернуть почетное звание «мать-героиня» и ввести выплату в миллион рублей

Инициативу возвращения почетного звания «Мать-героиня» стоит возвратить и поддержать. Об этом 1 июня сказал президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с семьями, награжденными орденами «Родительская слава»«В целом условились серьезно обновить и расширить положения Указа Президента «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», в том числе вернуть — хочу вот это подчеркнуть особо — вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание «Мать-героиня», — сказал глава государства.

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