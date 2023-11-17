Жена-инвалид для уклониста: на Украине раскрыли новую схему уклонения от мобилизации

В Одесской области задержали местную жительницу за организацию "бизнеса".Сотрудники Нацполиции Украины задержали в Одессе 34-летнюю местную жительницу за организацию схемы по уклонению украинцев от мобилизации.
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