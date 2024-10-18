Отели Таиланда поднимут цены перед началом высокого сезона

В преддверии высокого сезона многие отели Таиланда планируют повысить цены на номера. По данным Ассоциации отелей Таиланда (THA), средняя заполняемость отелей в сентябре составила 55%, что на 7% меньше, чем в августе, и на 8% ниже, чем в прошлом году.
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