Отели Таиланда поднимут цены перед началом высокого сезона

В преддверии высокого сезона многие отели Таиланда планируют повысить цены на номера. По данным Ассоциации отелей Таиланда (THA), средняя заполняемость отелей в сентябре составила 55%, что на 7% меньше, чем в августе, и на 8% ниже, чем в прошлом году.