Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 839 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Может им раздатт пистолеты что бы убили в себе "русское"?"Пишут "Россия" с...
  • Eduard
    Типичный пример кчему приводят под видом "свободы" и "демократии" пепевороты.Страна превращается в помойку,где всё га..."Пишут "Россия" с...
  • Eduard
    Это как на Аляске,они живут на Аляске но они же американцы!"Пишут "Россия" с...

Вучич пошел на сближение с Украиной

Вучич пошел на сближение с Украиной

Политнавигатор Президент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский пообщались по телефону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
HB
Halszka Brzozowska
На мой взгляд: ...Короче, Вучич оказался тряпкой и всё...Неизвестно, в чем еще плохом помог Зеленскому...Одно дело просто встретиться с политиком, а другое – заявить о дружбе и поддержке. ..России не нужны лживые, трусливые друзья
Ответить
23 час.
Анастасия Гончарова
хохлофейк 1000000000%🐽🤮
Ответить
20 час.
Бендер Задунайский
Ага , а в конце разговора : Люблю ,целую . Твой Вучич .
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх