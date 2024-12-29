Вучич пошел на сближение с Украиной

HB

Halszka Brzozowska

На мой взгляд: ...Короче, Вучич оказался тряпкой и всё...Неизвестно, в чем еще плохом помог Зеленскому...Одно дело просто встретиться с политиком, а другое – заявить о дружбе и поддержке. ..России не нужны лживые, трусливые друзья