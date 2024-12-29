Политнавигатор Президент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский пообщались по телефону.
Вучич пошел на сближение с Украиной
Комментарии
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HB
Halszka Brzozowska
На мой взгляд: ...Короче, Вучич оказался тряпкой и всё...Неизвестно, в чем еще плохом помог Зеленскому...Одно дело просто встретиться с политиком, а другое – заявить о дружбе и поддержке. ..России не нужны лживые, трусливые друзья
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23 час.
Анастасия Гончарова
хохлофейк 1000000000%🐽🤮
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20 час.
Бендер Задунайский
Ага , а в конце разговора : Люблю ,целую . Твой Вучич .
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18 час.
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