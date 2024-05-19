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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Байлс выиграла многоборье на турнире U.S. Classic, Дуглас снялась после одного вида

Соревнования прошли в Хартфорде (штат Коннектикут). Байлс одержала победу в личном многоборье, набрав 59,500 балла.

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