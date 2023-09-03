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Синнер 10-й раз вышел во вторую неделю «Большого шлема» и сыграет со Зверевым

Янник Синнер в третьем круге US Open обыграл чемпиона-2016 Стэна Вавринку – 6:3, 2:6, 6:4, 6:2. 22-летний итальянец 10-й раз вышел во вторую неделю на турнирах «Большого шлема».

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