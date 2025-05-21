В России разработали недорогой и стильный кемпер для легкового авто

Компания «СТ Нижегородец» готовится вживую показать кемпер Stann Feria, впервые представленный еще в ноябре 2024 года, к настоящему моменту прошедший российскую сертификацию и получивший Одобрение типа транспортного средства.
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