Астрономы обнаружили самый тусклый спутник Млечного Пути

Благодаря тщательному анализу данных Ультрафиолетового ближнего инфракрасного оптического северного обзора (UNIONS) группа астрономов обнаружила наличие нового спутника нашей галактики под названием Ursa Major III/UNIONS 1.
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