В Заволжском районе по решению суда вдове участника СВО предоставят участок

В Заволжском районе прокуратура отреагировала на обращение местной жительницы, обеспокоенной нарушением её прав на социальную поддержкуВ Заволжском районе прокуратура отреагировала на обращение местной жительницы, обеспокоенной нарушением её прав на социальную поддержку.
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