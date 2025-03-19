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Ивановские новости

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В Заволжском районе по решению суда вдове участника СВО предоставят участок

В Заволжском районе по решению суда вдове участника СВО предоставят участок

В Заволжском районе прокуратура отреагировала на обращение местной жительницы, обеспокоенной нарушением её прав на социальную поддержкуВ Заволжском районе прокуратура отреагировала на обращение местной жительницы, обеспокоенной нарушением её прав на социальную поддержку.

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