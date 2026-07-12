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Товарищеский матч. «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой»

«Зенит» сыграет дома в товарищеском матче с « Црвеной Звездой » в рамках Winline Суперсерии. В прошлом сезоне клуб из Белграда выиграл чемпионат Сербии.

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