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Скоро начнется новый летний курортный сезон, на котором ожидается прибытие миллионов туристов в города-курорты

Скоро начнется новый летний курортный сезон, на котором ожидается прибытие миллионов туристов в города-курорты

﻿﻿Скоро начнется новый сезон летних отпусков, в курортные города ожидается приезд миллионов туристов.

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