В Иране подтвердили желание урегулировать конфликт с США мирным путем

www.globallookpress.com/Jerzy Dabrowski Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф 15 июля заявил, что Тегеран не приветствует войну и готов к мирному урегулированию с США через дипломатию и переговоры.
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