Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество, который разыскивался по каналам Интерпола

«Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали представителям правоохранительных органов Алжирской Народной Демократической Республики мужчину, который с 2016 года находился в международном розыске.
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