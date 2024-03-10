Bloomberg: Трамп встретился с Маском, возможно, чтобы взять у него денег на предвыборную кампанию

Издания Bloomberg и The New York Times, ссылаясь на своих источников, сообщают о прошедшей третьего марта встрече кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа с основателем Space X, Tesla и владельцем социальной сети X (бывший Twitter), в ходе которой американский политик планировал взять у миллиардера деньги на свою предвыборную кампанию.