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Bloomberg: Трамп встретился с Маском, возможно, чтобы взять у него денег на предвыборную кампанию

Bloomberg: Трамп встретился с Маском, возможно, чтобы взять у него денег на предвыборную кампанию

Издания Bloomberg и The New York Times, ссылаясь на своих источников, сообщают о прошедшей третьего марта встрече кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа с основателем Space X, Tesla и владельцем социальной сети X (бывший Twitter), в ходе которой американский политик планировал взять у миллиардера деньги на свою предвыборную кампанию.

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