Православная церковь отмечает один из главных праздников — Вербное воскресенье. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Православные христиане встречают Вербное воскресенье Именно в этот день, согласно Евангелию, Иисус въехал в Иерусалим, где его встретили горожане.
Православная церковь отмечает один из главных праздников — Вербное воскресенье. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Православные христиане встречают Вербное воскресенье Именно в этот день, согласно Евангелию, Иисус въехал в Иерусалим, где его встретили горожане.
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