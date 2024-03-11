В Минздраве рассказали о правильном употреблении блинов без вреда для здоровья

Есть блины на Масленицу можно так, чтобы не набирать лишний вес. О шести правилах правильного употребления блинов 12 марта рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова.
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