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В Минздраве рассказали о правильном употреблении блинов без вреда для здоровья

В Минздраве рассказали о правильном употреблении блинов без вреда для здоровья

Есть блины на Масленицу можно так, чтобы не набирать лишний вес. О шести правилах правильного употребления блинов 12 марта рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова.

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