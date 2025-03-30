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Не только о футболе

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СКА проиграл, «Реал» победил, Малинин, Чок и Бейтс снова лучшие, 19-й титул Соболенко, Инстасамка хочет купить футбольную команду, в КХЛ может вступить американский клуб и другие новости

СКА проиграл, «Реал» победил, Малинин, Чок и Бейтс снова лучшие, 19-й титул Соболенко, Инстасамка хочет купить футбольную команду, в КХЛ может вступить американский клуб и другие новости

1. СКА пропустил от Никиты Гусева в овертайме и упустил шанс сравнять счет в серии с «Динамо» в 1-м раунде Кубка Гагарина.

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Комментарии
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сергей озеров
А где у нас Чубайс? 19 вице-премьеров, 29 губернаторов свалили, все дети там живут. Офигеть! А сколько банкиров и криминальных бизнесменов вывезли денег из страны? А,какая то инста самка покупает футбольный клуб.Не удивительно,что работяги и пенсионеры стали вспоминать Сталина.
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16 час.
КУАТ
Касаткиной ещё достанется.
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15 час.
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