СКА проиграл, «Реал» победил, Малинин, Чок и Бейтс снова лучшие, 19-й титул Соболенко, Инстасамка хочет купить футбольную команду, в КХЛ может вступить американский клуб и другие новости

1. СКА пропустил от Никиты Гусева в овертайме и упустил шанс сравнять счет в серии с «Динамо» в 1-м раунде Кубка Гагарина.
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