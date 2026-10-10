Льготные автокредиты приостановили в 2026, какие планы на будущее

Почему приостановили льготные автокредиты в 2026 году, когда возможно возобновление и что предлагает «АвтоВАЗ» по расширению круга получателей господдержки.
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