Четыре новостройки появятся в Черемушках по программе реновации

Четыре жилых дома по программе реновации появятся в рамках квартальной застройки в районе Черемушки. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.
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