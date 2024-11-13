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Четыре новостройки появятся в Черемушках по программе реновации

Четыре новостройки появятся в Черемушках по программе реновации

Четыре жилых дома по программе реновации появятся в рамках квартальной застройки в районе Черемушки. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

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