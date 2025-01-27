Биткоин резко подешевел

Стоимость биткоина резко снижается в понедельник, упав ниже 100 тысяч долларов. На момент написания материала криптовалюта ускорила падение, теряя почти 6,5 процента и опускаясь до 98,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.