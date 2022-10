Представлена ОС Android 13 Go для бюджетных смартфонов с обновленным Google Play Анонсирован новая версия операционной системы Android Go Представлена ОС Android 13 Go для бюджетных смартфонов с обновленным Google Play Анонсирован новая версия операционной системы Android Go для бюджетных смартфонов.