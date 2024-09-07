В Петербургской епархии открылись выставки в честь Александра Невского

Они посвящены 300-летию перенесения мощей князя из Владимира в Петербург В Музее истории Петербургской епархии открылись две стендовые экспозиции, приуроченные ко Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, сообщает портал «Культура Петербурга».
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