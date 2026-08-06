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Экс-форвард «Зенита» Дуран забил дебютный гол за «Бенфику» – во 2-м матче. Лиссабонцы разгромили «Хартс» в квалификации ЛЕ

Бывший нападающий «Зенита» Джон Дуран забил дебютный мяч за «Бенфику».  Игрок, арендованный лиссабонским клубом у «Аль-Насра», отличился на 87-й минуте матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Хартс»(6:1).

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