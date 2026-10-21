Арда Гюлер забил за « Реал » во второй игре подряд. 21-летний полузащитник отличился с передачи Килиана Мбаппе на 52-й минуте матча с « РБ Лейпциг » в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0, второй тайм).