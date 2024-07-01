Головкин допустил, что возобновит карьеру

Геннадий Головкин не исключил, что еще выступит на профессиональном ринге. Бывший чемпион мира в среднем весе и один из лучших боксеров минувшего десятилетия Геннадий Головкин рассказал, почему не делал официального объявления об уходе из спорта.
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