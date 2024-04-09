Заместитель министра ЖКХ и строительства Ульяновской области задержана по подозрению в коррупционных преступлениях

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области и СУ СК России по Ульяновской области при силовой поддержке Управления Росгвардии региона пресечена противоправная деятельности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, обвиняемого в получении взяток от коммерческих организаций.