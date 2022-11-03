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Рафаэль Надаль: «Сейчас мне трудно представить, что я приеду на итоговый в достаточно хорошей форме, чтобы выиграть турнир»

Рафаэль Надаль ответил на вопрос, поедет ли на итоговый турнир ATP после раннего вылета в Париже. «Надеюсь, что сыграю, если ничего не случится.

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