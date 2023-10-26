Nature: ядро Марса оказалось покрыто слоем расплавленных пород

Международная группа исследователей обнаружила наличие слоя расплавленного силиката, покрывающего металлическое ядро Марса, что дает новое представление о том, как Марс формировался, развивался и стал бесплодной планетой, которой он является сегодня.
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