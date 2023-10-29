Перелом тренда. Россиян предупредили о скором развороте рубля

Начавшееся несколько недель назад укрепление рубля получило ощутимую поддержку со стороны ЦБ РФ и продолжится на грядущей неделе, уверен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, чьи слова приводит «Прайм».
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