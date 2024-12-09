В Тамбовской области пройдёт месячник безопасности дорожного движения

В Тамбовской области с 10 декабря по 10 января пройдёт месячник безопасности дорожного движения. Инспекторы ДПС проведут рейды, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, нетрезвых водителей и по причине выезда на встречную полосу.