В Нарьян-Маре подвели итоги регионального этапа конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

Руководство и сотрудники Управления МВД России по Ненецкому автономному округу совместно с представителем Общественного совета при ведомстве в составе конкурсной комиссии подвели итоги отборочного этапа Всероссийского Конкурса детского творчества «Мои родители работают в полиции».