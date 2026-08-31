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Константин Васильев музеен капиталь ремонтлау проекты дәүләт экспертизасын узды

Константин Васильев музеен капиталь ремонтлау проекты дәүләт экспертизасын узды

Татарстанның Яшел Үзән районы Васильево бистәсендә урнашкан рәссам Константин Васильевның мемориаль музеен капиталь ремонтлау проекты дәүләт экспертизасын узды.

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