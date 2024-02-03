Японская винтовка с английским акцентом

Как однажды сказал выдающийся литератор и философ Эрнст Юнгер: «У книжек и пуль – свои судьбы». Cогласившись с ним, стоит отметить, что достойные отдельной книги судьбы случаются и у огнестрельного оружия.
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