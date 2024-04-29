"Жил спокойно, тихо": в хостеле рассказали о 12-м арестованном по делу о теракте в "Крокусе"

Хостел, в котором проживал Джумохон Курбонов, мог вместить до трёх тысяч человек.Стало известно, чем занимался в Москве Джумохон Курбонов, которого арестовал Басманный суд по делу о террористическом акте в концертном зале "Крокус Сити Холл".