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Царьград

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"Жил спокойно, тихо": в хостеле рассказали о 12-м арестованном по делу о теракте в "Крокусе"

"Жил спокойно, тихо": в хостеле рассказали о 12-м арестованном по делу о теракте в "Крокусе"

Хостел, в котором проживал Джумохон Курбонов, мог вместить до трёх тысяч человек.Стало известно, чем занимался в Москве Джумохон Курбонов, которого арестовал Басманный суд по делу о террористическом акте в концертном зале "Крокус Сити Холл".

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