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Татар-информ

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Bloomberg подсчитал, как изменились состояния богатейших россиян в 2026 году

Bloomberg подсчитал, как изменились состояния богатейших россиян в 2026 году

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2026 года сократилось на $19,77 млрд.

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