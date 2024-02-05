Алексей Железняков: «Давайте потребуем у наших суперспортчиновников сделать публичное расследование! Слабо, «Пятница ТВ»?»

«У меня давно складывается впечатление, что мы с вами просто дэбилы. В связи с этим давайте потребуем у наших суперспортчиновников сделать настоящее расследование, сделать это публично, прям так и на наших глазах! А первым этапом наших соревнований первые сразу спалятся! Слабо, TV Пятница? Начинай расследование уже сейчас», – написал хореограф Алексей Железняков в VK.