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Свердловские семьи направили 348 млн рублей материнского капитала на образование детей

С начала 2026 года почти 7 тысяч свердловских семей получили средства материнского капитала от Отделения Соцфонда.

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