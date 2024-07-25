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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оскар Пиастри: «Я бы вернул позицию Норрису в обратной ситуации»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о командных приказах на Гран-при Венгрии и сообщил, что тоже пропустил бы напарника, как это сделал Ландо Норрис.

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