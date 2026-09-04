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Настроение ТВ

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Ретрокалендарь: от продажи нейлоновых колготок до выхода в эфир передачи "Что? Где? Когда?"

Ретрокалендарь: от продажи нейлоновых колготок до выхода в эфир передачи "Что? Где? Когда?"

4 сентября 1929 года родилась народная артистка РСФСР Нина Ургант. Одна из знаковых ролей актрисы – бывшая санитарка в фильме "Белорусский вокзал".

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