Ещё 15 интересных фактов о всякой всячине

Что такое эффект Пуркине, какую долю в массе Солнечной системы занимает вес Солнца и на что спустил деньги Кипр?Самой мощной коммерческой радиостанцией в истории была станция WLW мощностью в 500 киловатт.
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