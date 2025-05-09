Салют в Перми 9 мая: восемь лучших точек для просмотра фейерверка

Гид по локациям для наблюдения за фейерверком в День Победы-2025.Празднование 80-летия Победы в Перми начнётся 9 мая с более чем 160 праздничных мероприятий на главных площадках города и в районных парках.
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