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Сезон башыннан Татарстан хастаханәләренә талпан тешләгән сигез мең кеше мөрәҗәгать иткән

Бүгенге көнгә Татарстан хастаханәләренә талпан тешләгән 8155 кеше мөрәҗәгать иткән. Аларның 1758е балалар, дип хәбәр итә Роспотребнадзорның ТР буенча идарәсе матбугат хезмәте.

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