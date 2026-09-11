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Мировое обозрение

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Киев и Днепропетровск в огне: На видео сняли последствия сокрушительных ударов ВС РФ

Киев и Днепропетровск в огне: На видео сняли последствия сокрушительных ударов ВС РФ

Ночная атака российских вооружённых сил на украинские города вновь продемонстрировала системный характер ударов: целями становятся не только объекты, напрямую связанные с армией, но и логистическая инфраструктура, обеспечивающая её снабжение.

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