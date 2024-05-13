Продлил ли барнаульский суд арест возможному "политеховскому" маньяку Манишину?

Срок пребывания Манишина в СИЗО должен был истечь 14 мая Октябрьский районный суд Барнаула не стал рассматривать вопрос о продлении меры пресечения Виталию Манишину, который подозревается в преступлениях "политеховского" маньяка.
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