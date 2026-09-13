CENTCOM сообщил о перехвате 100 судов в иранской блокаде

Американские ВМС с момента возобновления блокады перехватили 100 торговых судов, связанных с Ираном. Блокировка ведется с 14 июля, ранее с 13 апреля по 18 июня было перенаправлено 142 судна.
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