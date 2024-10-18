В американской ассоциации НСА потребовали уволить директора за убийство кошки

Сотрудники Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США потребовали уволить своего нового генерального директора Дага Хэмлина за участие в пытках и убийстве кошки во времена, когда он учился в университете.
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