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Царьград

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В Нижнем Новгороде 17 сентября ожидается ясная погода до +17 °С

В Нижнем Новгороде 17 сентября ожидается ясная погода до +17 °С

В Нижнем Новгороде в четверг, 17 сентября, будет преимущественно ясно. Согласно сведениям сервиса «Яндекс.

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