Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Мария Беликова
    Неужели? Они же на их стороне, с ними в одном окопе! Как так может быть?Хватило одной вст...
  • alik3456 Джексон
    Даже 200 не надо , ровнять танками в землю...Хватило одной вст...
  • alik3456 Джексон
    А хохляндии по ним стреляют... Ну так же не воюют...Хватило одной вст...

Кедми хочет вернуться к Соловьеву "за правдой", а Сатановский учит Путина

Кедми хочет вернуться к Соловьеву "за правдой", а Сатановский учит Путина

Два некогда топовых еврейских эксперта - Яков Кедми и Евгений Сатановский - были завсегдатаями наших политических ток-шоу, но после известных событий и последовавших за тем скандалов, связанных с Израилем, были изгнаны с наших федеральных каналов.

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